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Сегодня, 03:24

Медведев уступил Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Индиан-Уэллсе уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 27-летнего россиянина 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. У 19-летнего испанца 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:3, 6:2

Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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29
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