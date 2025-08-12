Теннис
12 августа, 09:59

Медведев установил личный антирекорд по поражениям аутсайдерам

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Цинциннати уступил австралийцу Адаму Уолтону, занимающему 85-е место в рейтинге АТР.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:1 в пользу представителя Австралии. Для Уолтона эта победа стала первой над представителем топ-15, а Медведев потерпел пятое поражение в последних восьми матчах и девятое в сезоне от игрока, не входящего в топ-50 рейтинга АТР. При этом в 2025-м россиянин шесть раз проиграл теннисистам, которые не входят даже в топ-80 мирового рейтинга.

Даниил Медведев.Медведев провалил серию турниров перед US Open. Не выдержал дикой жары в Цинциннати

Это худший показатель Медведева в карьере. За предыдущие четыре сезона он уступил лишь пяти игрокам из-за пределов топ-50. Даже в своем первом полноценном сезоне в АТР-туре в 2017 году российский спортсмен реже проигрывал таким соперникам. Тогда на его счету было пять поражений от игроков, не входящих в топ-50.

В сезоне-2025 29-летний Медведев не выиграл ни одного турнира. В финале соревнований в Галле он уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Всего за карьеру россиянин завоевал 20 титулов ATP в одиночном разряде.

  • Гмитрий Дуберниев

    Впереди у Данилки ещё много подобных "рекордов".

    13.08.2025

  • Валерий Малов

    Ну,что же, в прошлом он доставил нам немало приятных эмоций...

    12.08.2025

