Медведев: «Тренировки с Новаком многое для меня значили»

Даниил Медведев рассказал об общении с Новаком Джоковичем.

«Всегда говорил, что тренировки с Новаком многое для меня значили. Не могу сказать, что именно из-за этих тренировок я смог попасть в топ-100 или что-то такое. Но это был крутой опыт — я всегда стараюсь дать понять [это] людям, потому что в СМИ Новак иногда преподносится не то что злым, но где-то хуже кого-то. Но ко мне, неважно каким я стоял, у него было всегда одинаковое отношение. Он очень добрый, отзывчивый, хороший человек, крутой игрок. Это было круто и в каком-то смысле даже можно брать в пример, потому что потом я смог войти в десятку и начать хорошо играть. И стараюсь всегда помнить, что для Новака было неважно, кто ты, каким ты стоишь. Он просто оставался самим собой. Это очень крутое качество», — рассказал Медведев BetBoom Tennis.

На последнем турнире в Пекине Медведев дошел до полуфинала, где уступил победителю соревнований — Карлосу Алькарасу.