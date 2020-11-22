Финальный матч Итогового турнира ATP Даниил Медведев — Доминик Тим в воскресенье, 22 ноября, начинается в 21.00 (время московское).

Решающая игра между российским и австрийским теннисистами пройдет в Лондоне на арене O2.

В прямом эфире трансляцию главного матча ATP Finals Медведев — Тим можно смотреть на сайте Eurosport.ru.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Медведев не потерпел в Лондоне-2020 ни одного поражения, выиграв три матча в группе. У Тима — одна неудача, в заключительной встрече группового турнира против россиянина Андрея Рублева.

Оба финалиста на турнире обыграли в группе или полуфинале Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. В субботу Тим сломил сопротивление Джоковича — 7:5, 6:7, 7:6, а Медведев вырвал победу в противостоянии с Надалем — 3:6, 7:6, 6:3.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Медведев — Тим, время начала — 21.00 (мск).