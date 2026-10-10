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Медведев сыграет в парном разряде турнира в Шанхае вместе с Лютаревичем

Василий Рогов
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев заявлен в парный разряд «Мастерса» в Шанхае вместе с белорусом Иваном Лютаревичем.

Даниил Медведев и Иван Лютаревич образовали пару на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. В первом круге они должны встретиться с дуэтом Александра Бублика из Казахстана и американца Бена Шелтона. Такое сочетание участников указано в официальной сетке парного разряда ATP. Россиянин и белорус выступают без номера посева.

В основной сетке парного турнира участвуют 32 дуэта. Победитель встречи Медведев/Лютаревич — Бублик/Шелтон во втором круге сыграет с сильнейшей парой противостояния Чжан Чжичжэнь/Чжоу И — Константин Франтцен/Робин Хасе. Первые представляют Китай, вторые — Германию и Нидерланды соответственно. Все четыре пары находятся в одной части сетки.

Для Медведева участие в парных соревнованиях станет дополнительной нагрузкой во время выступления в одиночном разряде. 10 октября россиянин обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге одиночного турнира в Шанхае, уступив первый сет и выиграв два следующих. Теперь он продолжит выступление сразу в двух разрядах, если не произойдет изменений в заявке.

Соревнования в Шанхае проходят с 7 по 18 октября на кортах с твердым покрытием. Согласно данным ATP о турнире, одиночная сетка рассчитана на 96 участников, парная — на 32 команды. Общий призовой фонд составляет 9 415 725 долларов. Возглавляют посев в парном разряде Кристиан Харрисон и Нил Скупски. Пара Медведева и Лютаревича находится в другой части сетки и не встретится с ними раньше поздних стадий.

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Теннис
Александр Бублик
Бен Шелтон
Даниил Медведев
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