Медведев сыграет с японцем Сакамото во втором круге «мастерса» в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев встретится с японцем Реи Сакамото в матче второго круга турнира в Майами.
В первом круге 164-я ракетка мира победил американца Александра Ковачевича — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). 30-летний россиянин начнет турнир со второго круга.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Реи Сакамото (Япония, WC) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)
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