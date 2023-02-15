Медведев сыграет с ван де Зандсюлпом во втором круге турнира в Роттердаме
Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп обыграл француза Кантена Алиса в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).
Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты.
Во втором круге ван де Зандсюлп сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Статистика личных встреч — 3:0 в пользу Медведева.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 074 505 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Кантен Алис (Франция, LL) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)
Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
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