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Медведев сыграет с Синнером в группе Итогового турнира, Рублев — с Алькарасом и Зверевым

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP 2024
Руслан Минаев
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Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

Российский теннисист Даниил Медведев встретится с Янником Синнером (Италия), Тэйлором Фритцем (США) и Алексом де Минауром (Австралия).

Андрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания), Александром Зверевым (Германия) и Каспером Руудом (Норвегия).

Запасными будут Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).

Группа Илие Настасе:

Янник Синнер (Италия)

Даниил Медведев (Россия)

Тэйлор Фритц (США)

Алекс де Минаур (Австралия)

Группа Джона Ньюкомба:

Александр Зверев (Германия)

Карлос Алькарас (Испания)

Каспер Рууд (Норвегия)

Андрей Рублев (Россия)

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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