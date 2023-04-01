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Сегодня, 05:31

Медведев сыграет с Синнером в финале турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Итальянец Янник Синнер пробился в финал турнира в Майами. В трех сетах он переиграл испанца Карлоса Алькараса.

Матч продолжался 3 часа 3 минуты. 21-летний итальянец подал 7 раз навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету 19-летнего испанца 5 эйсов 9 двойных ошибок и 3 реализованныйх брейк-пойнтов из 12.

В финале Синнер встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 2 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/miami/2023/
Теннис
Карлос Алькарас
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