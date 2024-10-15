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Сегодня, 17:36

Медведев сыграет с Синнером в турнире «Шлем шести королей»

Сергей Разин
корреспондент
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Стала известна сетка выставочного турнира «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.

В четвертьфинале россиянин Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером, датчанин Хольгер Руне встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

В полуфинале серб Новак Джокович сыграет с победителем матча Медведев — Синнер, испанец Рафаэль Надаль — с победителем встречи Руне — Алькарас.

«Шлем шести королей» пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 16 по 19 октября.

Даниил Медведев, Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

Даниил Медведев
Янник Синнер
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