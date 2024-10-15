Медведев сыграет с Синнером в турнире «Шлем шести королей»

Читать «СЭ» в

Стала известна сетка выставочного турнира «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.

В четвертьфинале россиянин Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером, датчанин Хольгер Руне встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

В полуфинале серб Новак Джокович сыграет с победителем матча Медведев — Синнер, испанец Рафаэль Надаль — с победителем встречи Руне — Алькарас.

«Шлем шести королей» пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 16 по 19 октября.