Японский теннисист Кеи Нишикори обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэна в четвертьфинале турнира ATP в Барселоне. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В полуфинале Нишикори сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл чилийца Николаса Джарри.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 609 135 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кеи Нишикори (Япония, 4) - Роберто Карбальес Баэна (Испания, LL) - 6:4, 7:5

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