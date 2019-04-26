Японский теннисист Кеи Нишикори обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэна в четвертьфинале турнира ATP в Барселоне. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
В полуфинале Нишикори сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл чилийца Николаса Джарри.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 609 135 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кеи Нишикори (Япония, 4) - Роберто Карбальес Баэна (Испания, LL) - 6:4, 7:5
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