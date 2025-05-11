Медведев сыграет с Музетти в четвертом круге «мастерса» в Риме
Определился соперник россиянина Даниила Медведева в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме.
Им стал итальянец Лоренцо Музетти, который в третьем круге победил американца Брэндона Накашиму со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 24 минуты.
Счет личных встреч между Медведевым и Музетти — 2-0 в пользу россиянина.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Брэндон Накашима (США, 28) — 6:4, 6:3
Новости