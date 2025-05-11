Медведев сыграет с Музетти в четвертом круге «мастерса» в Риме

Определился соперник россиянина Даниила Медведева в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме.

Им стал итальянец Лоренцо Музетти, который в третьем круге победил американца Брэндона Накашиму со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 24 минуты.

Счет личных встреч между Медведевым и Музетти — 2-0 в пользу россиянина.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Брэндон Накашима (США, 28) — 6:4, 6:3