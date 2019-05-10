Медведев сыграет с Кирьосом в первом круге турнира в Риме, Хачанов - с Сонего

Состоялась жеребьевка турнира в Риме, который пройдет с 13 по 19 мая.

Россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, Карен Хачанов - с итальянцем Лоренцо Сонего.

Первая ракетка мира Новак Джокович начнет играть со второго круга. Его соперником станет победитель пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Денис Шаповалов (Канада). Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль встретится с французом Ришаром Гаске или его соотечественником Жереми Шарди.

Действующим победителем турнира в Риме является Надаль.