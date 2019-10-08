Медведев стартовал с уверенной победы на турнире в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Шанхае (Китай) победил британца Кэмерона Норри — 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 55 минут. Даниил совершил 9 эйсов, его соперник — ни одного.

За право выйти в четвертьфинал первая ракетка России сразится с канадцем Вашеком Поспишилом.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — 6:3, 6:1

Вашек Поспишил (Канада, Q) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3, 7:5