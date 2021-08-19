Медведев старался закончить матч с Макдональдом как можно раньше

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над американцем Маккензи Макдональдом (6:2, 6:2) во втором круге турнира АТР в Цинциннати отметил, что после победы на турнире сложно входить в другой.

«Маккензи может играть хорошо. Каждый, кто находится во втором круге турнира Masters, может играть в хороший теннис, все это знают. Нелегко перейти от победы в турнире к другому турниру в других условиях. Вы устаете физически, особенно в первых матчах, но потом втягиваешься и становится легче. Я очень рад, что мне удалось выиграть довольно легко. Я боролся за каждое очко, стараясь закончить матч как можно раньше», — цитирует пресс-служба ATP Медведева.

Напомним, в понедельник Медведев одержал победу в финале турнира в Торонто.