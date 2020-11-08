Медведев выиграл «Мастерс» в Париже. Россиянин выиграл первый титул в году

Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл Александра Зверева из Германии, уступив в первом сете и взяв верх в двух следующих.

Медведев выиграл первый титул в 2020 году. До этого лучшим результатом россиянина в сезоне был выход в полуфинал Открытого чемпионата США.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 4) — 5:7, 6:4, 6:1