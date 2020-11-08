Медведев выиграл «Мастерс» в Париже. Россиянин выиграл первый титул в году
19:20
Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл Александра Зверева из Германии, уступив в первом сете и взяв верх в двух следующих.
Медведев выиграл первый титул в 2020 году. До этого лучшим результатом россиянина в сезоне был выход в полуфинал Открытого чемпионата США.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 901 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 4) — 5:7, 6:4, 6:1