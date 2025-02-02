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Сегодня, 20:34

Медведев сообщил о прекращении сотрудничества с Жилем Симоном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев объявил, что завершил сотрудничество с тренером Жилем Симоном.

«Мы решили прекратить сотрудничество с Жилем. Это был хороший опыт, в котором было много положительного, но с этого момента мы с Жилем Серварой продолжим работать вдвоем.

С Симоном все сложилось не совсем так, как мы хотели, особенно в плане результатов. Мы не выигрывали титулы, турниры «Большого шлема» или что-то в таком роде, но я узнал много нового о теннисе. Уверен, это поможет мне в будущем», — приводит слова Медведева журналист Джованни Пелаццо.

28-летний россиянин работал с 40-летним французом с начала 2024 года.

Теннис
Даниил Медведев
Жиль Симон
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