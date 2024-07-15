Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга.
Российский теннисист Даниил Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге после выхода в полуфинал Уимблдона. Андрей Рублев опустился на две строчки — с 6-й на 8-ю.
Лидером остается итальянец Янник Синнер. Второе место занимает серб Новак Джокович. Испанец Карлос Алькарас, ставший победителем Уимблдона, идет третьим.
Рейтинг ATP:
- Янник Синнер (Италия)
- Новак Джокович (Сербия)
- Карлос Алькарас (Испания)
- Александр Зверев (Германия)
- Даниил Медведев (Россия)
- Алекс Де Минаур (Австралия)
- Хуберт Хуркач (Польша)
- Андрей Рублев (Россия)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Григор Димитров (Болгария)
...
- 21. Карен Хачанов (Россия)
- 60. Павел Котов (Россия)
- 67. Роман Сафиуллин (Россия)
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