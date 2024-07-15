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Сегодня, 10:20

Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге ATP

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга.

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге после выхода в полуфинал Уимблдона. Андрей Рублев опустился на две строчки — с 6-й на 8-ю.

Лидером остается итальянец Янник Синнер. Второе место занимает серб Новак Джокович. Испанец Карлос Алькарас, ставший победителем Уимблдона, идет третьим.

Рейтинг ATP:

  1. Янник Синнер (Италия)
  2. Новак Джокович (Сербия)
  3. Карлос Алькарас (Испания)
  4. Александр Зверев (Германия)
  5. Даниил Медведев (Россия)
  6. Алекс Де Минаур (Австралия)
  7. Хуберт Хуркач (Польша)
  8. Андрей Рублев (Россия)
  9. Каспер Рууд (Норвегия)
  10. Григор Димитров (Болгария)

...

  • 21. Карен Хачанов (Россия)
  • 60. Павел Котов (Россия)
  • 67. Роман Сафиуллин (Россия)
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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