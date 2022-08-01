Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:13

Медведев сохранил лидерство в рейтинге ATP

Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг.

Россиянин Даниил Медведев сохранил первое место. На второй позиции Александр Зверев из Германии. Замыкает тройку испанец Рафаэль Надаль.

Андрей Рублев находится на восьмой позиции. Карен Хачанов опустился на 24-е место. Аслан Карацев поднялся на 36-ю строчку.

Новак Джокович поднялся на 6-е место, а Карлос Алькарас обошел Стефаноса Циципаса и поднялся на четвертое место.

Рейтинг ATP от 1 августа:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7625 очков,

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850,

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165,

4 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 5035,

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5000,

6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770,

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4685,

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3575,

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445,

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3395...

24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1485...

36 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1175.

Источник: https://www.atptour.com/en/rankings/singles
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Материалы сюжета: Даниил Медведев: новая гонка за №1 в рейтинге ATP
Медведев — лучший теннисист в истории России. Какие рекорды ему осталось побить?
Чесноков — о рекорде Медведева: «Фантастика! Это величайшее достижение для России»
Медведев установил рекорд среди россиян по числу недель на первой строчке рейтинга ATP
Рублев сократил отрыв от Медведева в Чемпионской гонке ATP
Медведев сохранил первое место в рейтинге АТР
Организаторы US Open не требуют вакцинации. Приедет ли Джокович отбирать титул у Медведева?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Минаур обыграл Бруксби и стал победителем турнира в Атланте
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости