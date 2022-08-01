Медведев сохранил лидерство в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг.

Россиянин Даниил Медведев сохранил первое место. На второй позиции Александр Зверев из Германии. Замыкает тройку испанец Рафаэль Надаль.

Андрей Рублев находится на восьмой позиции. Карен Хачанов опустился на 24-е место. Аслан Карацев поднялся на 36-ю строчку.

Новак Джокович поднялся на 6-е место, а Карлос Алькарас обошел Стефаноса Циципаса и поднялся на четвертое место.

Рейтинг ATP от 1 августа:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7625 очков,

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850,

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165,

4 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 5035,

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5000,

6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770,

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4685,

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3575,

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445,

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3395...

24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1485...

36 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1175.