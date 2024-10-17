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Медведев снялся с турнира в Вене из-за травмы плеча

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в турнире АТР 500 в Вене (Австрия) из-за проблем с плечом.

28-летний спортсмен травмировал плечо на «мастерсе» в Шанхае, где он на стадии четвертьфинала уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 1:6, 4:6.

«Пятисотник» в Вене пройдет с 21 по 27 октября. Призовой фонд турнира составляет около 2,4 миллиона евро.

Медведев является финалистом соревнования в столице Австрии 2023 года. В решающем матче прошлого сезона он проиграл Синнеру (6:7, 6:4, 3:6).

Теннис
Даниил Медведев
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