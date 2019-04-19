Медведев снялся с парного турнира в Монте-Карло

Даниил Медведев, вышедший после победы над Новаком Джоковичем в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло в одиночке, снялся с парного турнира. В пятницу они с бразильцем Марселу Демолинером должны были сыграть против аргентинцев Максимо Гонсалеса и Орасио Себальоса, но не вышли на корт и пропустили соперников в полуфинал без борьбы. По ходу турнира Медведев и Демолинер переиграли дуэт Давид Гоффен/Люка Пуй и колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фараха, "посеянных" под четвертым номером.