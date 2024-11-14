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14 ноября, 23:56

Медведев проиграл Синнеру и покинул Итоговый турнир ATP

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче Итогового турнира ATP — 3:6, 4:6.

Встреча длилась 1 час 12 минут. Четвертая ракетка мира за игру сделал 6 эйсов и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. У первой ракетки мира — 4 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Медведев покинул Итоговый турнир ATP, проиграв два из трех матчей в группе А. Синнер вышел в полуфинал с первого места. Также в 1/2 финала из группы A пробился американец Тэйлор Фритц.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Илие Настасе

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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