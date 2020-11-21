Медведев одержал 3 победы в 3 матчах на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев одержал третью победу в группе на Итоговом турнире ATP. В пятницу в двух сетах он выиграл у аргентинца Диего Шварцмана.

Ранее Медведев уже гарантировал себе выход в плей-офф с первого места, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Токио 1970

Даниил Медведев (Россия, 4) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 6:3