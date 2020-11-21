Медведев одержал 3 победы в 3 матчах на Итоговом турнире ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал третью победу в группе на Итоговом турнире ATP. В пятницу в двух сетах он выиграл у аргентинца Диего Шварцмана.
Ранее Медведев уже гарантировал себе выход в плей-офф с первого места, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Токио 1970
Даниил Медведев (Россия, 4) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 6:3
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