Медведев обыграл Штруффа в первом круге турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае — 6:4, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 43 минуты. Медведев сделал за игру 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов.

Медведев выиграл у Штруффа во второй раз за две недели. 14 февраля россиянин победил в 1/4 финала турнира в Марселе (6:3, 6:2).

Во втором круге 6-я ракетка мира сыграет с французом Джованни Мпеши-Перрикаром.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 7:6 (7:4)