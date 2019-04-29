Австриец Доминик Тим поднялся на четвертую строчку в чемпионской гонке ATP, японец Кеи Нишикори – на восьмую.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на шестое место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 29 апреля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 2405

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 2280

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 2145

4 (6). Доминик Тим (Австрия) – 1735

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 1595

6 (5). Даниил Медведев (Россия) – 1555

7 (7). Фабио Фоньини (Италия) – 1190

8 (11). Кеи Нишикори (Япония) – 1080

9 (8). Джон Изнер (США) – 1060

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 995

65 (62). Андрей Рублев (Россия) – 341...

71 (69). Карен Хачанов (Россия) – 290

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