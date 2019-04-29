Австриец Доминик Тим поднялся на четвертую строчку в чемпионской гонке ATP, японец Кеи Нишикори – на восьмую.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на шестое место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 29 апреля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 2405
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 2280
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 2145
4 (6). Доминик Тим (Австрия) – 1735
5 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 1595
6 (5). Даниил Медведев (Россия) – 1555
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) – 1190
8 (11). Кеи Нишикори (Япония) – 1080
9 (8). Джон Изнер (США) – 1060
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 995
65 (62). Андрей Рублев (Россия) – 341...
71 (69). Карен Хачанов (Россия) – 290
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