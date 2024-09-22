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Сегодня, 17:45

Медведев проиграл Шелтону в матче Кубка Лэйвера

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от американца Бена Шелтона в матче Кубка Лэйвера.

Встреча длилась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 10:7 в пользу американского спортсмена. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету Шелтона 5 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Днем ранее Медведев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо (6:3, 4:6, 5:10).

После этого матча сборная мира ведет в счете 11-7. Медведев на турнире представляет команду Европы.

Теннис
Даниил Медведев
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