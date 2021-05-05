Медведев считает заслуженным свой выход в третий круг турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после победы над Алехандро Давидовичем в матче второго круга турнира ATP в Мадриде (Испания) — 4:6, 6:4, 6:2.

«Не думаю, что обыграть меня на грунте — это огромное событие. Я так не считаю. Доволен победой. Первый сет получился непростым. Думал, что будет очередной грунтовый матч, в котором у тебя 25 брейк-пойнтов, у соперника — один, но ты в итоге проигрываешь.

Я знал, что даже если мне не хочется, даже если у меня нет никаких ожиданий, я должен играть дальше. В итоге получилось очень неплохо, я победил — и считаю, что заслуженно", — сказал Медведев после матча.

Встреча продолжалась 2 часа и 13 минут. В третьем круге Медведев встретится с представителем Чили Кристианом Гарином, который выиграл у немца Доминика Кепфера — 6:3, 6:4.