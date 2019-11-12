Медведев считает Циципаса своим врагом

Россиянин Даниил Медведев рассказал о своих отношениях с греком Стефаносом Циципасом, которому уступил в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

— Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему все, что вижу, что мне в нем... Все, что вижу, буду говорить на камеру, — цитирует Eurosport Медведева. — Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет трэшток, то это будет трэшток.



— Ты имеешь в виду то, что твой теннис — скучный ?

- Да. Я считаю, что такое мнение имеет право быть. Я, наверное, послушал бы его от любого другого человека, но, думаю, другой такое не скажет. Возьмем того же Сашу Зверева: может быть, он в глубине души тоже считает мой теннис скучным. Но он вышел к репортерам и сказал: «Я так не считаю, Даниил — крутой игрок, добился крутых результатов». А Стефанос — видимо, я его чем-то сильно обидел: не понимаю, чем. Но, значит, я буду обижать его сильнее.



— Совместное фото с Циципасом и Кирьосом — это идея Кирьоса?

— Это не была чья-то идея. Мы летели вместе — почему бы не сфоткаться? На тот момент я всегда говорил: мы с Циципасом не враги, далеко не друзья, мы партнеры по работе. Но теперь я скажу, что мы, наверное, враги.