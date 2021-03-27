Медведев считает, что российский теннис находится на подъеме
11:34
Вторая ракетка мира теннисист Даниил Медведев поделился мнением об уровне российского тенниса и его популярности в стране.
«Мне нравится, что теннис сейчас находится на подъеме в России. Все больше матчей показывают по телевидению. Я очень рад, что в этом году у меня много побед, с помощью которых удается продвигать теннис в родной стране», – цитирует Медведева сайт ATP Tour.
15 марта российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел на второе место в рейтинге ATP после победы на турнире в Марселе.
В пятницу, 26 марта, Медведев в матче 2-го круга турнира в Майами обыграл Лу Еньсуня из Тайваня (6:2, 6:2).
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/medvedev-lu-miami-2021-day-3
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...