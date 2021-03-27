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Медведев считает, что российский теннис находится на подъеме

11:34
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Вторая ракетка мира теннисист Даниил Медведев поделился мнением об уровне российского тенниса и его популярности в стране.

«Мне нравится, что теннис сейчас находится на подъеме в России. Все больше матчей показывают по телевидению. Я очень рад, что в этом году у меня много побед, с помощью которых удается продвигать теннис в родной стране», – цитирует Медведева сайт ATP Tour.

15 марта российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел на второе место в рейтинге ATP после победы на турнире в Марселе.

В пятницу, 26 марта, Медведев в матче 2-го круга турнира в Майами обыграл Лу Еньсуня из Тайваня (6:2, 6:2).

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/medvedev-lu-miami-2021-day-3

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