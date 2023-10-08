Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:38

Медведев: «Алькарас на данный момент является таким игроком, какими раньше были Джокович и Надаль»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, кто является главным фаворитом на победу в турнире в Шанхае.

«Трудно сказать. Думаю, что если говорить о форме, Карлос на данный момент является таким игроком, какими раньше были Новак и Рафа. Каждый раз, когда он выступает в турнире, он самый главный фаворит, а если там Новак, то один из двух главных претендентов на титул», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

Ранее Алькарас рассказал, что по ходу турнира в Шанхае хотел бы сыграть с Медведевым или итальянцем Янником Синнером.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-daniil-medvedev-carlos-alcaraz-is-moment-player-novak-djokovic-rafael-nadal-before?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Жиру — о сэйве в воротах «Милана»: «Благодарю перекладину»
«Барыс» отправил в отставку главного тренера Скабелку
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Корда: «Победа над Медведевым — одна из самых больших в моей карьере»
Ольховский — о поражении Медведева на «мастерсе» в Шанхае: «Сложно сказать, что пошло не так»
Медведев за полтора часа проиграл Корде в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Тарпищев: «Медведев все сделал для себя в этом году, кроме итогового турнира. Вопрос результата не стоит»
Медведев после матча с Гариным пожаловался на медленный корт в Шанхае
Бабочка атаковала Медведева в Шанхае. Но не спасла его соперника от поражения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рууд высказался о борьбе за попадание на Итоговый турнир ATP

Чжичжэнь стал первым китайским игроком, вышедшим в 1/8 финала «мастерса» в Шанхае
Новости
RSS RSS
Все новости