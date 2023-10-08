Медведев: «Алькарас на данный момент является таким игроком, какими раньше были Джокович и Надаль»

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, кто является главным фаворитом на победу в турнире в Шанхае.

«Трудно сказать. Думаю, что если говорить о форме, Карлос на данный момент является таким игроком, какими раньше были Новак и Рафа. Каждый раз, когда он выступает в турнире, он самый главный фаворит, а если там Новак, то один из двух главных претендентов на титул», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

Ранее Алькарас рассказал, что по ходу турнира в Шанхае хотел бы сыграть с Медведевым или итальянцем Янником Синнером.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.