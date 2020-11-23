Медведев: «С Рафой, Роджером и Новаком сложно стать первым»

Победитель Итогового турнира ATP россиянин Даниил Медведев высказал мнение, что на данный момент ему будет трудно стать первой ракеткой мира.

24-летний Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге. 33-летний Джокович лидирует в рейтинге. 34-летний Рафаэль Надаль занимает второе место.

— До первой строчки далеко. Чтобы стать первой ракеткой мира, надо провести сезон лучше, чем все остальные: иногда для этого хватает и 8 000 очков, а иногда и 12 000 мало, — приводит ТАСС слова Медведева. — Все зависит от меня, чем больше для меня будет таких турниров, как в Париже и в Лондоне, тем больше шансов возглавить рейтинг ATP. Но с Рафой, Роджером и Новаком это очень тяжело, но буду стараться.