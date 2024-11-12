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Сегодня, 19:55

Медведев, Рублев и Мирра Андреева сыграют в Мировой теннисной лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны составы на Мировую теннисную лигу — ежегодный выставочный турнир в ОАЭ.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют за одну команду. Также за нее выступят представительница Казахстана Елена Рыбакина и француженка Каролин Гарсия.

Еще одна россиянка Мирра Андреева выступит в одной команде с белоруской Ариной Соболенко, американцем Тэйлором Фритцем и Сумитом Нагалом из Индии.

Соколы: Даниил Медведев, Андрей Рублев (оба — Россия), Елена Рыбакина (Казахстан), Каролин Гарсия (Франция)

Ястребы: Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко (Белоруссия), Тэйлор Фритц (США), Сумит Нагал (Индия)

Коршуны: Ник Кирьос (Австралия), Стефанос Циципас (Греция), Паула Бадоса (Испания), Ясмин Паолини (Италия)

Орлы: Ига Швентек, Хуберт Хуркач (оба — Польша), Каспер Рууд (Норвегия), Барбора Крейчикова (Чехия).

Мировая теннисная лига пройдет в Абу-Даби из ОАЭ с 19 по 22 декабря.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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