Медведев, Рублев и Хачанов узнали соперников по первому кругу турнира в Вене

Состоялась жеребьевка турнира ATP в Вене (Австрия), который стартует 26 октября.

Соперником Даниила Медведева по первому кругу станет Алекс де Минор из Австралии. Андрей Рублев встретится с одним из победителей квалификационного раунда, а Карен Хачанов сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Первый номер посева Новак Джокович встретится с соотечественником Филипом Краиновичем, а прошлогодний победитель и второй номер посева Доминик Тим — с японцем Кеи Нисикори.