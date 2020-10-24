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Медведев, Рублев и Хачанов узнали соперников по первому кругу турнира в Вене

15:15
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Состоялась жеребьевка турнира ATP в Вене (Австрия), который стартует 26 октября.

Соперником Даниила Медведева по первому кругу станет Алекс де Минор из Австралии. Андрей Рублев встретится с одним из победителей квалификационного раунда, а Карен Хачанов сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Первый номер посева Новак Джокович встретится с соотечественником Филипом Краиновичем, а прошлогодний победитель и второй номер посева Доминик Тим — с японцем Кеи Нисикори.

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