Медведев разгромил Соузу и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло.
В матче первого раунда он победил португальца Жоау Соузу – 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.
В другой встрече дня серб Душан Лайович сломил сопротивление Малека Джазири из Туниса.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 10) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:1, 6:1
Душан Лайович (Сербия) – Малек Джазири (Тунис) – 6:4, 6:4
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