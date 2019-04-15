Медведев разгромил Соузу и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло.

В матче первого раунда он победил португальца Жоау Соузу – 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

В другой встрече дня серб Душан Лайович сломил сопротивление Малека Джазири из Туниса.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 10) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:1, 6:1

Душан Лайович (Сербия) – Малек Джазири (Тунис) – 6:4, 6:4