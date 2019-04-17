Медведев разгромил Албота и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв молдаванина Раду Албота – 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

В следующем круге десятый сеяный соревнований Медведев встретится с победителем пары Михаил Кукушкин (Казахстан) – Стефанос Циципас (Греция).

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в следующий раунд турнира благодаря отказу Жиля Симона из Франции.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 10) – Раду Албот (Молдавия) – 6:1, 6:2

Фабио Фоньини (Италия, 13) – Жиль Симон (Франция) – 0:0 отказ 2-го игрока