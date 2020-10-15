Медведев разбил ракетку после поражения на турнире в Санкт-Петербурге
20:13
Российский теннисист Даниил Медведев разбил ракетку после вылета с турнира АТР в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано в Twitter Tennis TV.
It was that kinda day in St Petersburg...— Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2020
? #spbopen pic.twitter.com/GX7JeDDVHY
Во втором раунде россиянина обыграл американский теннисист Райлли Опелка. После завершения матча Медведев, не сдержав эмоции, разбил ракетку ударом о корт.
Игра продолжалась один час и 56 минут. В 1/4 финала Опелка сыграет с хорватом Борной Чоричем (2:6, 7:5, 6:4).
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