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Медведев разбил ракетку после поражения на турнире в Санкт-Петербурге

20:13
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Российский теннисист Даниил Медведев разбил ракетку после вылета с турнира АТР в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано в Twitter Tennis TV.

Во втором раунде россиянина обыграл американский теннисист Райлли Опелка. После завершения матча Медведев, не сдержав эмоции, разбил ракетку ударом о корт.

Игра продолжалась один час и 56 минут. В 1/4 финала Опелка сыграет с хорватом Борной Чоричем (2:6, 7:5, 6:4).

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