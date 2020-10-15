Медведев разбил ракетку после поражения на турнире в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев разбил ракетку после вылета с турнира АТР в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано в Twitter Tennis TV.

It was that kinda day in St Petersburg...



? #spbopen pic.twitter.com/GX7JeDDVHY — Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2020

Во втором раунде россиянина обыграл американский теннисист Райлли Опелка. После завершения матча Медведев, не сдержав эмоции, разбил ракетку ударом о корт.

Игра продолжалась один час и 56 минут. В 1/4 финала Опелка сыграет с хорватом Борной Чоричем (2:6, 7:5, 6:4).