Медведев рассказал, почему заткнул уши пальцами во время празднования победы над Де Минауром

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое празднование после победы над австралийцем Алексом Де Минауром на Итоговом турнире ATP в Турине.

12 ноября Медведев обыграл Де Минаура — 6:2, 6:4. Празднуя победу, россиянин заткнул пальцами уши и закрыл глаза.

«Я думаю, что многие футболисты так делают. Думаю, это связано с социальными сетями. После моего матча с Тэйлором Фритцем и некоторых моих слов я старался меньше их использовать. Я вышел на матч, игнорируя шум, даже со своей стороны. Никаких истерик. Просто блокировал шум. Мне было все равно, что происходит на корте, я просто пытался играть. Это хорошее чувство.

Просто иногда полезно делать это для себя. Чем популярнее ты становишься, тем больше у тебя фанатов и ненавистников. Иногда даже положительное внимание может вывести из равновесия. Ты побеждаешь — люди говорят, что ты Бог. Ты проигрываешь дважды — люди говорят, что твоя карьера окончена. Иногда хорошо заблокироваться от этого», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

Медведев одержал первую победу на турнире. Ранее он уступил американцу Тэйлору Фритцу — 4:6, 3:6. В решающем матче группы россиянин 13 ноября встретится с итальянцем Янником Синнером.