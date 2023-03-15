Медведев: «Сделаю снимок и посмотрю, смогу ли я продолжить турнир»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Алекандром Зверевым на турнире в Индиан-Уэллсе рассказал о своей травме. По ходу второго сета россиянину пришлось брать медицинский тайм-аут.

«Я хотел быстро встать, но внезапно почувствовал сильную боль. Подумал, что повредил лодыжку и не смогу продолжить. Но мне затейпировали голеностоп, и я все же решился попробовать. Удивительно, бегать было гораздо проще, чем ходить. Поверьте, я не притворялся! Конечно, скоро боль вернется, так что сделаю снимок и посмотрю, смогу ли я продолжить турнир», — сказал Медведев.

Следующим соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович Фокина.