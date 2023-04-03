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Сегодня, 08:15

Медведев рассказал о своих планах после четвертого титула в сезоне

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Чемпион Miami Open Даниил Медведев в интервью «СЭ» поделился планами на ближайшие несколько месяцев.

«Собираюсь играть все ближайшие «мастерсы», — отметил Медведев в интервью «СЭ». — Я живу в Монте-Карло, но не играл на этом «мастерсе» с 2019 года. Надеюсь, что получить сделать это в этом году. Потом планирую выступить в Барселоне, Мадриде, Риме. Все эти турниры в моих планах. Конечно, посмотрим, как будет чувствовать себя мое тело. Буду мониторить по ситуации, но, если честно, в Майами я чувствовал себя отлично».

Титул в Майами — крупнейший для нашего тенниса за последние полтора года.

Даниил Медведев. «Если из-за меня дети в России захотят играть в теннис, то это будет очень круто». Медведев — о титуле в Майами и планах на ближайшие месяцы

Даниил Медведев
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