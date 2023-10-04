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Сегодня, 21:20

Медведев: «Если я хотел победить Синнера, мне нужно было сыграть лучше»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей форме после поражения от итальянца Янника Синнера в финале турнира в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу Синнера.

«Сейчас я в хорошей форме. Даже сегодня выдался неплохой матч, уровень тенниса был хороший. Если я хотел победить, мне нужно было сыграть лучше, но я показал хорошую игру. Я хочу продолжать и дальше так выступать в этом сезоне. Это не конец. Есть еще много очков, которые нужно попытаться набрать. Я собираюсь в Шанхай, чтобы показать свои лучшие качества, и, надеюсь, у меня получится это сделать», — заявил россиянин.

В этом сезоне 27-летний Медведев завоевал 5 титулов. Всего на его счету 20 побед на турнирах уровня АТР в одиночном разряде.

Источник: https://www.tennismajors.com/others-news/daniil-medvedev-hopes-to-break-this-thing-and-finish-2023-with-more-titles-718437.html
Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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