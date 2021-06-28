Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о планах выступить на турнирах в России.

«Не буду раскрывать все секреты, но на самом деле я надеюсь, что Санкт-Петербург все-таки сможет удержать категорию 500 (которую ему на один сезон предоставили в 2020 году), особенно учитывая тот факт, что октябрьский турнир в Базеле уже отменили. Если это получится, будет очень круто.

Пока трудно сказать, как сложится ситуация с коронавирусом в Питере и Москве. Не ясен до конца и календарь, поскольку на октябрь планируется перенос турнира в Индиан-Уэллсе. Но в принципе российские турниры всегда в моих планах. Кубок Кремля я пропустил только один раз — два года назад, когда у меня был сумасшедший сезон и я чувствовал себя физически неготовым», — приводит слова Медведева «Коммерсант».

В настоящее время Медведев готовится сыграть на Уимблдоне. Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля. В первом круге соперником россиянина станет немец Ян-Леннард Штруфф.