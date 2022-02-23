Медведев рассказал о цели стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что раньше мечтал стать первым номером в рейтинге ATP. Россиянин сегодня вышел во второй круг турнира в Акапулько, по итогам которого может стать первой ракеткой мира.

«Я никогда не прошу людей поддержать меня. Сам делаю свои ошибки и всегда стараюсь исправить их.

В молодости больше мечтал стать номером один, чем сейчас. В настоящее время я не мечтаю об этом, а работаю, чтобы достичь этого. Это не то, чего я очень хочу, но стать номером один вполне возможно. Это цель, при которой я постараюсь хорошо сыграть в двух-трех турнирах. Если у меня не получится, это будет не из-за того, что я не старался", — цитирует Abierto Mexicano Медведева.

Во втором круге турнира в Акапулько Медведев сыграет с испанцем Пабло Андухаром, который в первом круге обыграл мексиканца Алекса Эрнандеса.