Медведев рассказал, кому посвящает титул в Майами

Чемпион Miami Open Даниил Медведев в интервью "СЭ" отметил, что у него нет особых традиций празднования титулов, а также поблагодарил свою команду.

«Никакой традиции у меня нет, — рассказал Медведев в интервью «СЭ». — Единственное отличие, что после победы ты получаешь очень много внимания. Когда проигрываешь финал, то в принципе у тебя нет никаких обязательств. Пару фотографий на корте, общение с прессой и можешь ехать по своим делам. А когда ты выигрываешь, то нужно встречаться со всеми спонсорами, делать очень много фото, раздавать интервью. Поэтому надеюсь сумею успеть на свой рейс из Майами.

Кому посвящаю эту победу? Как и все предыдущие трофеи посвящаю титул своей семье и команде. В течение многих лет в моей команде практически не было изменений. Очень рад, что у нас такой сплоченный коллектив, а наша совместная работа вновь стала приносить плоды. В прошлом году мы также очень усердно работали, но что-то не получалось. Не было результата. В этом году все идет супер».

В прошлом сезоне Медведев выиграл два титула. В этом уже четыре.