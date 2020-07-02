Медведев рассказал, какой матч хотел бы переиграть

Россиянин Даниил Медведев рассказал о подготовке к возобновлению сезона. Также он ответил, какой матч хотел бы переиграть.

— Сейчас мы не можем знать, что произойдет в Нью-Йорке, — цитирует Медведева Eurosport. — Как вы знаете, некоторые игроки были против очень строгих правил. В то же время, если этих правил не будет, существует большая вероятность того, что мы заразимся. Говоря о себе, я хочу как можно быстрее вернуться на корт и играть. Может быть, сначала без зрителей, но фанаты со всего мира увидят теннис по телевизору, как и футбол.

Это будет очень странно — все мы играли юношеские турниры и Фьючерсы, где присутствует только твой тренер. Но там всё по-другому: только маленький корт. И всё будет не так, когда вы приедете на 22-тысячную арену Артура Эша с командой в два человека. А самое странное — играть вечерние матчи.

Переиграть матч? Против Рафы Надаля в Лондоне, матч-пойнт, что еще сказать? Думал, это сложный вопрос, но на самом деле нет. Финал US Open — не совсем то, не думаю, что я мог бы сделать что-то лучше. Конечно, один момент всегда можно было найти: когда у меня был брейк-поинт на 5:4 в пятом сете, я пропустил удар справа — там мог бы сравнять и, возможно, выиграть. Но это очень маленькая деталь.

Это отличается от того, чтобы вести 5:1, а потом проиграть матч. На US Open, думаю, я сделал все, что мог. Я люблю побеждать, и я был очень разочарован — хотел выиграть первый финал «Большого шлема». Но изменить это невозможно.