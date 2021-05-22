Медведев рассказал, как сдерживает свою злость

Вторая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев заявил, что занятия с «ментальным тренером» помогают управлять темпераментом и не совершать ошибок в ходе важных матчей.

«То, над чем я стараюсь долгое время работать, чтобы оставалась частичка темперамента, которая дает волю к победе и мотивацию, но при этом, чтобы она не загубила тебя в какой-то момент матча, в тяжелый момент, где может ты зря разозлишься на что-то, — цитирует ТАСС Медведева. — Я работаю уже почти три года с психологом в Европе. По-английски это называется «ментальный тренер», то другое, направлено на улучшение результатов. Я считаю, что эта работа мне помогает».

При этом, как отметил спортсмен, подобная практика вовсе не является обязательным условием для того, чтобы стать лучшим.

«Нежелание [проигрывать] есть у многих российских спортсменов. Оно и дает этот импульс, который ведет к победам. Без него тоже невозможно было бы стать крутым спортсменом», — сказал Медведев.

В мае президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что психологическое состояние Медведева может стать проблемой на Открытом чемпионате Франции. Открытый чемпионат Франции пройдет с 30 мая по 12 июня.