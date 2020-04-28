Медведев рассказал, как он пережил поражение от Надаля в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он проводил время после поражения от Рафаэля Надаля (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) в финале US Open-2019.

— Я тоже грустил, когда проиграл Надалю. У меня всегда одинаково в таких случаях — восстановление 1-2 дня: не играть в теннис, не тренироваться. Посмотреть сериалы, поиграть в телефон. Возвращается мотивация, желание, чтобы в следующий раз выиграть матч. У меня не было желания его пересматривать. Я видел хайлайты, но ничего особенного. Все начали присылать видео с матча, где я проиграл. Один теннисист под вино смотрел мою игру, не буду называть его имя. Говорил мне: «Вторая бутылка вина пошла, может ты выиграл?» — сказал Даниил Медведев в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.