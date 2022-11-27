Медведев: «Я хочу постараться стать лучше в следующем году и каждый раз показывать свой лучший уровень»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как на него повлияло отцовство.

«Сейчас я действительно счастливый человек, испытывающий только хорошие эмоции. Это потрясающий опыт. Теперь я могу полностью понять все эти чувства», — приводит Tennis365 слова Медведева.

Также он поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Единственное, чего я хочу ожидать от себя, а затем показать это фанатам, — лучшая версия меня. Я хочу показать хороший теннис в новом сезоне. Были моменты, когда я был в каком-то смысле сам не свой на корте. Чего-то не хватало, что-то не клеилось, что нормально в карьере каждого и в каждом сезоне. Некоторые моменты были лучше, чем другие. Но я хочу постараться стать лучше в следующем году и каждый раз показывать свой лучший уровень», — добавил теннисист.

26-летний спортсмен в нынешнем сезоне завоевал два титула и на протяжении 16 недель занимал первое место в рейтинге ATP. В октябре у Медведева и его жены Дарьи родилась дочь.