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Сегодня, 19:07

Медведев рассказал, что отправился бы в совместный отпуск с Руудом

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с кем из соперников по туру ATP хотел бы отправиться в совместный отпуск.

«Я бы хотел поехать со своей семьей, но если выбирать, то Рууд, потому что мне нравится его энергетика — он спокойнее остальных ребят», — приводит слова Медведева пресс-служба Laver Cup.

Медведев и Рууд выступали за сборную Европы на Кубке Лэйвера-2024. Тогда их команда обыграла сборную мира и выиграла трофей впервые с 2021 года.

Даниил Медведев
Каспер Рууд
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