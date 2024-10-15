Медведев рассказал, что отправился бы в совместный отпуск с Руудом

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с кем из соперников по туру ATP хотел бы отправиться в совместный отпуск.

«Я бы хотел поехать со своей семьей, но если выбирать, то Рууд, потому что мне нравится его энергетика — он спокойнее остальных ребят», — приводит слова Медведева пресс-служба Laver Cup.

Медведев и Рууд выступали за сборную Европы на Кубке Лэйвера-2024. Тогда их команда обыграла сборную мира и выиграла трофей впервые с 2021 года.