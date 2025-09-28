Теннис
28 сентября, 14:35

Медведев рассказал, что бы хотел вернуть из своей игры образца 2023 года

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над испанцем Алехандро Давидович Фокиной (6:3, 6:3) во втором круге турнира в Пекине ответил на вопрос о том, какими своими качествами из 2023 года хотел бы снова обладать.

«Возможно, ощущение игры, общее понимание, которого мне не хватало в последнее время. Я пытаюсь вернуть это, и именно поэтому я так рад сегодняшней победе. Чтобы брать много геймов на приеме, нужно быстро реагировать на подачу и еще быстрее бежать к следующему мячу. Есть, что улучшить, но сейчас все не так уж плохо», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

За выход в полуфинал турнира в Пекине россиянин поборется либо с немцем Александром Зверевым, либо с Корантеном Муте из Франции.

