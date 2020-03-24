Медведев рассказал, чем займется после завершения карьеры

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о своих увлечениях. Он занимает пятое место в рейтинге ATP.

— Больше люблю PlayStation, но также играю в шахматы, — цитирует Медведева Tennis Magazine. - Не на профессиональном уровне, но неплохо. Мне кажется, русские хорошо играют в шахматы. Конечно, они не улучшат твой удар с форхенда.

Мама всегда предлагала мне много различных занятий, говорила, что с теннисом может и не получиться. Поэтому занимался физикой и математикой. Это помогло развить аналитические способности, которые теперь помогают.

На учебу сейчас нет времени. Но после завершения карьеры хотел бы продолжить обучение. Возможно, изучить бизнес. Или стану тренером, или шахматистом-любителем. Надеюсь, будет большая семья.